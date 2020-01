Visualisierung des Siegerprojekts von Waldrap

Marcel Bächtiger 10.01.2020 12:37

Zürichs neuste Primarschule Ein einfacher Entwurf antwortet auf komplexe Anforderungen: Das Architekturbüro Waldrap von Renate Walter und Sebastian Lippok gewinnt den offenen Wettbewerb für die neue Primarschule Borrweg in Zürich. 10.01.2020 12:37

Der Klimawandel oder genauer: die Konsequenzen, die sich aus ihm für die architektonische Praxis ergeben sollten, nehmen im Wettbewerbswesen eine immer bestimmendere Rolle ein. Die Anforderungen werden dabei gleichzeitig konkreter und komplexer, was am Wettbewerb für die Primarschule Borrweg am Fusse des Zürcher Üetlibergs sowohl in der Aufgabenstellung wie auch der Jurybeurteilung sichtbar wird. Neben den «Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft» und dem «Minergie-P-ECO-Standard», welche gleichsam zu Standards öffentlicher Wettbewerbsprogramme geworden sind, war am Borrweg auch das sogenannte «Lokalklima» ein ausschlaggebender Faktor: «Die Projekte», so heisst es diesbezüglich, «sollen schonend mit der Ressource Land umgehen, eine klimaangepasste, die Biodiversität fördernde Umgebung aufweisen, die Kaltluftströme vom Uetliberg passieren lassen, einen wirksamen sommerlichen Wärmeschutz sowie einen Beitrag zu einem angenehmen Stadtklima leisten.» Nicht zuletzt punktete der erstrangierte Entwurf ...