Kurz nach dem Bersturz im Herbst 2017 mit Bondo im Hintergrund Fotos: Axel Simon

René Hornung 17.01.2019 16:12

Am 23. August 2017 stürzten drei Millionen Kubikmeter Fels und Geröll vom Piz Cengalo ins Tal und brachten rund 500’000 Kubikmeter Schlamm und Steine bis hinunter ins Bergell. Die bereits seit 2011 existierenden Dämme bei Bondo, Promontogno und Spina konnten diese Kubaturen nicht zurückhalten. Die Murgänge zerstörten zahlreiche Häuser, Strassen, Brücken sowie die Wasser- und Stromversorgung. Inzwischen stellt eine provisorische Hängebrücke die Fussgängerverbindung von Bondo und Promonogno wieder her, Strassenbrücken konnten repariert werden.

Beim Projektwettbewerb geht es laut Ausschreibung nicht nur um die Erneuerung von Verkehrsanlagen und um den Gefahrenschutz, «sondern vielmehr um die Integration, den Wiederaufbau und die Gestaltung eines Siedlungsteiles samt kulturlandschaftlicher Umgebung an einem Ort von hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung». Dem Wiederaufbau komme eine wichtige gestalterische und emotionale Komponente zu.

Für die Verbauungen der Flüsse Bondasca und Maira existieren bereits Vorprojekte. Beim Projektwettbewerb im selektiven Verfahren geht es um die landschaftsarchitektonische Gestaltung dieser Verbauungen, und um den Neubau von drei Brücken sowie der Strassen. Auch die Verbindungen für den Langsamverkehr gehören dazu.

Im Zuge der neuen Strassenführung soll auch die heutige, idyllisch gelegene Postautohaltestelle im kleinen Park vor dem Hotel Bregaglia in Promontogno an einen Kreisel draussen im Talboden verlegt werden. Bondo und Promontogno hätten dann nur noch eine Haltestelle, an der auch das Postauto nach Soglio wartet. Diese Planungsvorgabe dürfte bei Feriengästen und Einheimischen zu Kritik führen. Eine solche unwirtliche Haltestelle an einem Verkehrskreisel draussen vor dem Dorf, kennen bereits die öV-Nutzerinnen und -Nutzer von Silvaplana im Oberengadin.

Im April 2019 sollen die Planerinnen und Planer ausgewählt und die Vorschläge sollen bis Ende November juriert werden. Der Baubeginn ist im Frühling 2021 geplant.