Das langgestreckte Klinikgebäude blickt in die Hügelzüge des Toggenburgs.

Marcel Bächtiger 07.04.2020 16:34

Weitsichtige Räume Bea Maria Roth beantwortet unsere drei Fragen. 07.04.2020 16:34

Das Architektur Studio Roth gewinnt den Wettbewerb für die Erweiterung der Klinik Sonnenhof, einem Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ganterschwil. Der Bedarf an an an kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlungen wächst beständig, weshalb die Klinik von 42 auf 54 erweitert und die zugehörende Klinikschule vergrössert werden soll. Der Entwurf des Architektur Studios Roth schlägt die Aufteilung von Schule und Klinik auf zwei kompakt organisierte Bauten vor. Wie die Jury lobend festhält, stellt sich Bea Maria Roth «mit einem eigenen Ansatz entschieden gegen alles Klinikhafte, das vergleichbaren Einrichtungen innewohnt.» Es handle sich um ein Projekt, «welches in einfallsreicher Abweichung zu zeitgemäss Konventionellem Strukturen bereit stellt, die über das bauliche hinaus gedacht einerseits sinnenhafte Konstellationen für Betreute und Betreuende im Inneren organisiert und auch nach Aussen hin gute Nachbarschaften herstellt.» Hier beantwortet Bea Maria Roth unsere drei Fragen....