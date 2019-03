In München ist ein offener Wettbewerb ausgeschrieben. Fotos: Sebastian Schels

Ivo Bösch 30.03.2019 19:06

Die Lage ist dramatisch. Seit Anfang Jahr führt Volker Bienert eine Monitoring zu den offenen Projektwettbewerben. Der hochparterre.wettbewerbe-Korrespondent durchsucht die Webseiten von Konkurado, Simap und Espazium nach den ausgeschriebenen Architekturwettbewerben. Per Ende März sind in der Schweiz nur sieben offene Wettbewerbe ausgeschrieben worden: in der Deutschschweiz vier, in der Romandie zwei und im Tessin einer. Ginge es in diesem Tempo weiter, wären bis Ende Jahr nicht mal 30 Projektwettbewerbe offen ausgeschrieben. Das entspräche einem Minus von 40 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Laut aktuellen Zahlen, die konkurado.ch im Auftrag von hochparterre.wettbewerbe zusammengetragen hat, gab es 2013 noch 86 offene Projektwettbewerbe. Deren Zahl ist kontinuierlich gesunken und hat sich in den letzten drei Jahren bei etwa 50 pro Jahr eingependelt. Die Anzahl der durchgeführten Wettbewerbe hat dabei nicht abgenommen. Es sind die Präqualifikationen die deutlich zugenommen haben: Waren es 2013 noch 108 selektive Verfahren, zählen wir für das letzte Jahr 144 (plus 33 Prozent). Mehr zu den Zahlen erfahren Sie in der gedruckten Ausgabe von hochparterre.wettbewerbe 2/2019, die im Mai erscheint.

Linderung für das Leiden der vielen Architekturbüros, die es nicht in selektive Verfahren schaffen, kommt von unerwarteter Seite, nämlich aus Deutschland, aus dem Land, das in den letzten Jahren immer als schlechtes Beispiel erhalten musste, wenn es um die Wettbewerbskultur ging. In München ist jetzt ein offener Realisierungswettbewerb ausgeschrieben. Und zwar nicht wie man es erwarten würde von der öffentlichen Hand, nein, von einer jungen Genossenschaft. Die Kooperative Grossstadt lobt für ihren zweiten Wohnungsbau wieder einen offenen Realisierungswettbewerb aus. Sie erwartet «eine Vielzahl von innovativen und ambitionierten Lösungen für ein gemeinschaftlich orientiertes Wohnprojekt», heisst es in der Wettbewerbsankündigung. Neben Wohnungen für 100 Personen in Freiham Nord, einer Stadterweiterung im Westen von München, sind Einrichtungen für die Hausgemeinschaft zu planen. Ein Schwerpunkt der architektonischen Untersuchungen werde im Verhältnis der privaten zu den gemeinschaftlichen Sphären liegen. Eine interessante Aufgabe, die ideal für einen offenen Wettbewerb ist, wie die Genossenschaft richtig erkannt hat. Die zweite Jurysitzung ist öffentlich. In der Jury sitzt die Kunsthistorikerin Bettina Köhler, die an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel unterrichtet, und als Ersatz die Architektin Maria Conen aus Zürich. Einziger Wermutstropfen: Der Ansturm der Architektinnen und Architekten wird bestimmt nicht weniger sein als im Januar im Strandbad in St. Margrethen, wo anlässlich der Begehung des offenen Wettbewerbs die Gemeinde überrannt wurde.