Visualisierung Ecke Manesse- / Edenstrasse

Marcel Bächtiger 07.01.2021 14:42

Typisch oder kurios? Ein hohes Haus mit Giebeldach belegt den ersten Rang bei einem Studienauftrag am Zürcher Utoplatz. Hinter Charles Pictet und Adrien Genre Architectes erreicht Hochparterres «Wilde Karte» den zweiten Rang. 07.01.2021 14:42

Zwei Aspekte des prämierten Entwurfs von Charles Pictet und Adrien Genre sind interessant: Das sind zum einen die Wohnungsgrundrisse, die verschiedene Strategien gegenüber einer lärmbelasteten Situation verfolgen, und da ist zum anderen der architektonische Ausdruck, der sich insbesondere durch das Giebeldach in ungewohnter Höhe auszeichnet. Beides ist eine Folge der besonderen städtebaulichen Situation: Zu entwerfen war eine Wohnüberbauung mit öffentlichen Nutzungen am Zürcher Utoplatz, der eigentlich kein Platz, sondern eine intensiv befahrene Kreuzung zwischen der Sihl, der Sihlhochstrasse, dem Shoppingcenter Sihlcity und Restbeständen der Quartierbebauung aus der Jahrhundertwende ist. Zu letzterer gehört auch der Wettbewerbsperimeter, der sich aus vier Parzellen an der Manesse- und Edenstrasse zusammensetzt und so eine Ecke zum Utoplatz hin formuliert. Die Ecke soll mit dem neuen Bau gestärkt und der gewünschte Platz besser gefasst werden, weshalb sich die privaten Auslober (Bellerive-Imm...