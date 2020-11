Das Wettbewerbsquartett: Pascale Guignard, Peter Ess, Ivo Bösch (Hochparterre Wettbewerbe) und Gast David Leuthold von pool Architekten

Marcel Bächtiger 03.11.2020 11:59

Welches Architekturbüro wird bei einer Präqualifikation ausgewählt und warum? Das achte Wettbewerbsquartett, das vergangene Woche im Kulturpark in Zürich stattfand, gefiel sich für einmal als kleine Schulung für Architektinnen und Auslober. Tipps und Tricks in Sachen Präqualifikation waren versprochen, und das Interesse entsprechend gross, vor allem auf Architekten-Seite, was nicht besonders erstaunt, gehört doch die erfolglose Bewerbung zum Alltag vieler Büros. Neben dem Gros der häufig Übergangenen gibt es aber bekanntlich auch the happy few, die regelmässig ausgewählt werden. Für das Jahr 2019 hat Hochparterre Wettbewerbe in Zusammenarbeit mit konkurado eine aufschlussreiche Liste der am häufigsten selektionierten Büros erstellt. Präqualifikationsmeister war das Büro pool Architekten, dessen Mitinhaber David Leuthold als Gast auf dem Podium sass (auch wenn es sich, wie er meinte, bei besagtem Meistertitel um eine «zweifelhafte Ehre» handle). Neben Leuthold brachten der erfahr...