Strassenübergreifender Hof

Und wieder gewinnen Enzmann Fischer. Das erfolgreiche Zürcher Architekturbüro entscheidet den Wettbewerb für den Ersatzneubau der Siedlung Birchstrasse in Seebach (Baugenossenschaft Linth-Escher) für sich. Enzmann Fischer entwerfen zwei langgestreckte Bauten, eingefasst von drei grosszügigen Aussenräumen. Das Projekt überzeuge «in der Gesamtbetrachtung von Städtebau und Architektur, Freiraum und Wohnungen», fasst die Jury im Schlussbericht zusammen. Sie würdigt die besonders gute städtebauliche Anordnung, den grossen öffentlichen Raum und die grosszügigen, zusammenhängenden Aussenräume. Die häufig mehrseitig orientierten Wohnungen überzeugten das Gremium ebenso. «Das Projekt», so schreibt die Jury zur strassenübergreifenden städtebaulichen Figur, «vermittelt eine klare, städtische Haltung. Der öffentliche Raum geht bis an die Gebäude, die Häuser werden von diesem adressiert. Die starke volumetrische Klammerung sorgt dafür, dass die Hofbildung in ihrer räumlichen Wirkung stärker ist als die

Birchstrasse.»