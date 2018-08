Aussenperspektive des Siegerprojekts «Esplanade»

Marcel Bächtiger 28.08.2018 10:08

Städtebauliches Scharnier Die Arbeitsgemeinschaft von Bob Gysin + Partner und Mierta & Kurt Lazzarini Architekten gewinnt den Wettbewerb für ein neues Pflegeheim in St. Moritz. Marcel Bächtiger 28.08.2018 10:08

Wenn ein neues Alters- oder Pflegeheim gebaut wird, ist eher selten, was in St. Moritz der Fall ist: dass der Neubau nicht im städtebaulichen Irgendwo (euphemistisch: «im Grünen») zu liegen kommt, sondern zum Ortszentrum gezählt werden kann (und damit die Integration der Seniorinnen und Senioren ins Gemeindeleben räumlich erst ermöglicht) . Es handelt sich beim Areal «du Lac» denn auch um eine der letzten Baulandreserven im Eigentum der Gemeinde St. Moritz, und darüber hinaus um eine städtebauliche Nahtstelle, gelegen am prominenten Verkehrskreisel, der St. Moritz Bad mit St. Moritz Dorf bzw. St. Moritz Bahnhof verbindet. Heute befindet sich hier ein Parkplatz, für die Zukunft wünschen die beteiligten Oberengadiner Gemeinden St. Moritz, Sils und Silvaplana ein «modernes und offenes Pflegezentrum im Sinne eines Dienstleistungszentrums». Das bestehende Pflege- und Alters- und Pflegeheim in Samedan wird den heutigen Standards nicht mehr gerecht. Das Spektrum städtebaulic...