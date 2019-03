1. Rang Baufeld U3: Der Entwurf von brügger architekten, Thun

Im Westen Berns, zwischen Inselspital und Gleisfeld, dort wo früher Kehrricht verbrannt wurde, soll eine gemeinnützige Wohnsiedlung entstehen. Seit kurzem hat das Vorhaben einen Brand («Holliger») und einen Claim («Gemeinsam. Vielfältig. Daheim»). Schon etwas älter ist der städtebauliche Ideenwettbewerb, den die Stadt Bern 2012 durchgeführt hatte und aus dem das Projekt «Strawberry Fields» der Arbeitsgemeinschaft BHSF Architekten mit Christian Salewski aus Zürich in der Kategorie Gesamtkonzept als Sieger hervorgegangen war. Nach weiterführenden Studien und Konzepten, Rahmen- und Entwicklungsplänen wurden sechs Baufelder im Bieterverfahren vergeben, worauf sechs Baugenossenschaften in einer Vision zusammenfanden: «Gemeinsam preisgünstigen und nachhaltigen Wohn- und Lebensraum in einer lebendigen, gemeinschaftlichen Siedlung in Bern schaffen.» Konkret sollen 300 Wohnungen für 500 bis 600 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Flächen für quartierverträgliche Arbeitsnutzungen und Freizeitangebote entstehen.

Das städtebauliche Konzept sieht je drei Baufelder östlich und westlich eines zentralen «Arealhofs» vor, der seine besondere Atmosphäre durch den offengelegten Stadtbach in seiner Mitte erhält. Über Eck ist der langgezogenen Arealhof im Süden mit dem «Quartierplatz» verbunden, der gleichzeitig Auftakt zur Neubebauung und räumliche Verknüpfung zur Umgebung sein soll. Der ausgeprägten Topographie (von West nach Ost steigt das Areal um zehn Meter an) begegnet der Städtebau mit einer Staffelung der Baukörper, so dass möglichst viele Bewohner an der Aussicht teilhaben können. Auch sollen die sich aus den Höhenversatz ergebenden Sockel sowohl architektonisch als auch programmatisch thematisiert werden. Die Vorgaben zur genauen Ausformulierung der Volumetrie und zur Gestaltung indes sind gering, soll sich doch um den Hof ein «Zusammenspiel von sechs unterschiedlichen Gebäudecharakteren ergeben, zusammengebunden durch Landschaft, Topographie, und den gemeinschaftlichen Charakter einer rein genossenschaftlichen Siedlung.»

Für die beiden prominenten Baufelder im Süden, die den Auftakt zum «Holliger» bilden, hat man nun einen selektiven Wettbewerb durchgeführt, für den auffallend viele Büros aus der Region Bern selektiert wurden. Die Jury vergab zwei erste Ränge: Für den Kopfbau am Quartierplatz (Baufeld U3) wählte sie den Entwurf von brügger architekten aus Thun, für das höher und weiter hinten gelegene Baufeld O3 das Projekt von Müller Sigrist Architekten, Zürich, und Christian Salewski & Simon Kretz Architekten, ebenfalls Zürich.

Alle teilnehmenden Teams hatten einen Entwurf über beide Baufelder erarbeitet, eine Aufteilung der Vergabe aber war der Jury von Anfang an als Möglichkeit gegeben. Was im Sinne der grösstmöglichen Diversität durchaus nachvollziehbar ist, geht allerdings auf Kosten der entwurfsinhärenten Stringenz: Beim Projekt von Müller Sigrist und Salewski & Kretz etwa geht die prägnanteste Idee des Entwurfs – zwei Kaskadentreppen, die durch die Sockel der Baukörper führen und den untersten mit dem obersten Aussenraum verknüpfen – verloren. Der Jury allerdings mangelte es bei ihrem Entwurf für Baufeld U3 an Prägnanz, weshalb hier dem Vorschlag von brügger architekten der Vorzug gegeben wurde. Bei deren Projekt bäume siche der Baukörper gegen den Quartierplatz zum einem 9-geschossigen Kopfbau auf, lobt die Jury. «Dessen Gliederung mit einem Sockel und dem in der Höhe differenzierten Volumen gibt dem Baukörper die Präsenz als städtebaulichen Auftakt.»

Als im architektonischen Ausdruck «eigenständig und kräftig» lobte die Jury hingegen den Entwurf von Müller Sigrist und Salewski & Kretz für das Baufeld O3, der sich lose auf die Architektur der ehemaligen Kehrrichtverbrennungsanlage bezieht und zudem mit effizienten Wohnungsgrundrissen und einem kompakten Gebäudevolumen aufwarten kann.

Der Auswahl der Jury kann man zugute halten, dass die beiden Entwürfe bei aller intendierten Unterschiedlichkeit der Autorschaft architektonisch harmonieren. Es ist dies allerdings nur möglich, weil sich beide Projekte auf Ebene der Fassade derselben Sprache bedienen: «Der Sockel des Gebäudes ist mit Beton-Elementen gefügt» heisst es im Jurybericht, «darüber strukturieren vertikale Putz-Partien mit eingesetzten Fenstern, Loggien und Brüstungen die Fassade.» U3 oder O3? Was für das eine gilt, gilt auch für das andere. Die generischen Hüllen, die den «Holliger» in eine lange Folge neu entstandener Stadtquartiere in den Vorstädten und Agglomerationen der Schweiz einreihen, sind der Wermutstropfen in einem ansonsten vielversprechend gestarteten Vorhaben.