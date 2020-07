Aussenbild Talstation

Marcel Bächtiger 01.07.2020 09:50

Rings die Herrlichkeit der Berge Auch die ‹ Königin der Berge › benötigt von Zeit zu Zeit eine Auffrischung ihrer Infrastruktur. Graber & Steiger erfinden für die Seilbahn nach Rigi Kaltbad eine Architektur zwischen Reduktion und Spektakel. 01.07.2020 09:50

Die Rigi, man weiss es, ist kein Berg wie jeder andere. Schon im 18. Jahrhundert ein weit über die Zentralschweiz hinaus bekanntes Pilger- und Ausflugsziel zählt das Bergmassiv historische Persönlichkeiten wie den Märchenkönig Ludwig II oder Leo Tolstoi zu seinen ergebenen Besuchern; der grosse Mark Twain hat seine Rigi-Besteigung, die in einem verschlafenen Sonnenaufgang ihr unrühmliches Ende findet, in einer humorigen Kurzgeschichte verewigt, während der ebenso grosse Goethe gut hundert Jahre zuvor so knapp wie treffend festhielt, was den Berg vor allem anderen auszeichnet: «Rings die Herrlichkeit der Welt», heisst es in seinem Tagebuch zur phänomenalen Rundsicht auf Vierwaldstättersee und Alpen, die sich seinen Augen etwas oberhalb des ‹kalten Bades› bot. Notwendige Auffrischung Heute besteht Rigi Kaltbad zur Hauptsache aus einer Hostellerie-Anlage von Justus Dahinden und einem Mineralbad von Mario Botta, ausserdem befindet sich hier die Zwischenstation der Zahnradbahn zwis...