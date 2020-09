Visualisierung des Siegerprojekts für die Technische Fachhochschule (MAK architecture)

Respektvoller Nachwuchs

Im Gsteig-Quartier in Burgdorf entsteht ein neuer Bildungscampus: Die Berner Fachhochschule konzentriert ihre Studiengänge in Biel, dafür zieht die Technische Fachschule von Bern nach Burgdorf; gleichzeitig benötigt das benachbarte Gymnasium mehr Platz. Der Kanton Bern hat deshalb zwei Wettbewerbe lanciert, einen für den Neubau der Technischen Fachschule Bern und einen für den Erweiterungsbau des Gymnasiums Burgdorf. Beide Wettbewerbe wurden löblicherweise offen ausgeschrieben, beide wurden vom gleichen Preisgericht beurteilt. Am Wettbewerb für die Fachhochschule nahmen 23 Teams teil, an demjenigen für das Gymnasium 26. Einige Teams wagten sich gleich an beide Aufgaben. ###Media_2### Als Sieger gingen mit MAK architecture und KNTXT Architekten zwei junge Architekturbüros hervor. Wie der Kanton in seiner Medienmitteilung schreibt, zeichnen sich beide prämierten Projekte durch ihren respektvollem Umgang mit dem Ort aus. Die von MAK architecture entworfene Fachhochschule ist eine Komposition von...