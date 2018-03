Preissegen bei Meyer Gadient

Es kommt häufig vor, dass uns ein Architekturbüro auf einen gewonnen Wettbewerb aufmerksam macht. Es kommt hingegen sehr selten vor, dass es sich gleich um drei gewonnene Wettbewerbe handelt. So geschehen im Fall von Meyer Gadient Architekten, welche wir bereits 2011 in der hochparterre.wettbewerbe-Rubrik «Atelierbesuch» als «kleines, schaffiges Büro» portraitiert hatten. «Sämtliche bishe­rigen Projekte gingen aus öffent­li­chen und privaten Archi­tek­tur­wett­be­werben hervor», liest man auf der Website des Büros. Nun ergänzen drei neue Projekte Meyer Gadients Portfolio.

Da ist zum einen die Mehrzweckhalle St. Erhard in der Gemeinde Knutwil (erarbeitet in Planergemeinschaft mit Rogger Ambauen Architektur und Baumanagement), ein «sehr ausgewogenes und sorgfältig durchdachtes Projekt», wie die Jury lobt, welches insbesondere durch die «geschickte Einbindung ins Terrain» zu überzeugen wusste.