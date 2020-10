Gümligen will kein Hochhaus am Bahnhof. Vor zwei Wochen hat die Gemeinde die Zonenplanänderung abgelehnt. Doch was genau hat sie abgelehnt? Kann man in der Agglomeration noch verdichten?

Simon Gysel 09.10.2020 13:10

Willkommen in der Agglo. Brachliegende Grundstücke in direkter Bahnhofsnähe, kleinteilige Mehrfamilienhäuser mit Abstandsgrün, Autoverkehr, Industrie und Orientierungslosigkeit. Wer in Gümligen aus der Bahn steigt, dem bietet sich ein Bild, das viele Schweizer Städte umgibt – das Bild der Agglomeration. Ursprünglich bildeten diese Orte ein Netzwerk aus Raststätten, die einen Tagesritt auseinander lagen. Dann kam das Maschinenzeitalter und mit ihm die Revolution der Mobilität. Der Tagesritt schrumpfte zu wenigen S-Bahn-Minuten und die Dörfer uferten zum Siedlungsbrei aus. Die scheinbar losen Siedlungsstücke werden wie Satelliten von den Zentren auf ihrer Umlaufbahn gehalten. Was den meisten Architekten ein Graus ist, bildet in Wahrheit das grösste städtebauliche Potenzial unserer Zeit. «Verdichtung» ist zurecht das Zauberwort der Fachleute. Dieses Potenzial etwas abseits der Stadt haben die betroffenen Gemeinden und auch Entwickler längst entdeckt. So entwickelte die fusionierte Gemeinde –...