Neubauten rahmen die bestehende Schulanlage von 1974 und schaffen einen offenen zentralen Hof: Erdgeschossgrundriss des prämierten Projekts von Burkhard Meyer Architekten.

Marcel Bächtiger 26.11.2021 12:56

Plötzlich diese Vielfalt Burkard Meyer Architekten gewinnen den offenen Wettbewerb für die Schulanlage Herti in Zug. Der nuancierte Entwurf erreicht ein aussergewöhnliches Mass schulräumlicher Diversität. 26.11.2021 12:56

Am aussagekräftigsten ist der Vergleich zwischen erstem und zweitem Rang. Denn wie die Jury nicht ohne Grund vermerkt, fanden sich am Ende zwei Projekte mit «grundverschiedenen städtebaulichen und architekonischen Haltungen» gegenüber. Wie umgehen mit einer typischen (sprich: unspektakulären, aber doch erhaltenswerten) Schulanlage aus den Siebziger Jahren, die in einem ebenso typischen (sprich: eher eigenschaftslosen) Siedlungsraum aus Hochhäuser, Blocks und grüner Wiese angesiedelt ist? Das junge Team von Bürgi Burkhard von Euw Architekten antwortet auf die Unschärfe des spätmodernen Siedlungsbaus mit der Strenge der Symmetrie: Zwei Neubauten im Norden und Süden der bestehenden Schulgebäude stehen sich spiegelbildlich gegenüber und spannen Wege und Pausenräume zwischen sich auf. Volumetrisch sind die beiden Quader so klar und kompakt wie möglich gehalten; die ansprechenden hofartigen Einschnitte und Lufträume sind quasi sekundär hinter durchlaufenden Fassadenele...