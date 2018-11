Gewerbehaus, Wohnhaus und Hochhaus Nord

Auf dem Gretag-Areal in Regensdorf versuchte man sich an einem neuen Wettbewerbsverfahren: der Charette. Das Areal hat auch einen neuen Namen: Zwhatt. Und gewonnen hat: Peter Märkli.

Marcel Bächtiger 16.11.2018 11:49

Die Pensimo-Gruppe hat das Gretag-Areal nördlich des Bahnhofs Regensdorf erworben und möchte es zu einem «aussergewöhnlichen Stadtquartier mit verschiedenen bezahlbaren Wohnformen und Gewerbe- sowie Dienstleistungsnutzungen» transformieren. Zur Ideenfindung rief sie eine Charrette aus. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, das am ehesten einem Studienauftrag gleichzusetzen ist, dabei aber nicht nur auf den Dialog zwischen Auftraggeber und Architekten, sondern auch auf die thematische Diskussion zwischen den konkurrierenden Teams setzt. Die gewohnte Wettbewerbssituation, so der Auslober, werde dabei zugunsten «gemeinsamer Erkenntnis» überwunden.

Einen Sieger gab es am Ende trotzdem, und sein Name war Peter Märkli. Der Vorschlag des Teams Märkli, so der Projektrat (= Jury), generiere trotz hoher Dichte Zwischenräume mit einer starken räumlichen Identität. Das Projekt besteche ingesamt durch eine klare Haltung, bei der sich pragmatische Entscheide und architektonische Ambitionen die Waage halten.

