Axel Simon 22.04.2021 12:12

Subtil fügen die Gebäude das grosse Programm ins geschützte Ortsbild von Zürich-Hottingen. Mehrteilige Baukörper knicken durch die Körnung des Quartiers, formen mal ein S oder ein H, eine Acht oder eine römische Drei. Die Fassaden nehmen die 1930er- oder 1950er-Jahre feinsinnig auf, verschmelzen mit dem Bestand zum Ensemble. Ungefähr so lassen sich die Entwürfe für das Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) beschreiben. Dort, wo heute das Kinderspital steht, soll für 200 Millionen ein international bedeutsamer Spitzenstandort für Zahnmedizin, Forschung und Ausbildung entstehen. Dreizehn Wettbewerbsbeiträge liefern das, was die Architekturwelt an der Schweiz so liebt: Angemessenheit, Bezüge, Referenzen. Nur ein Entwurf nicht: Ein Quader, so scheint es, ist von weit oben ins Modell gefallen. Sein Volumen erinnert an den Neubau des Zürcher Kunstmuseums, misst jedoch in der Länge zehn Meter mehr. Man stellt sich die irritierten Blicke in der Jury vor, die gerunzelten Stirnen, vielleicht ein etwas zu laute...