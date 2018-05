Ort des Lernens und Entdeckens

Die Heilpädagogische Schule Bern, die sich heute in zwei Altbauten beim Eigerplatz befindet, soll einen Neubau auf dem Schulareal Bümpliz-Statthalter erhalten. Den dazu durchgeführten offenen Wettbewerb gewannen Froelich & Hsu Architekten mit Dr. Christian Tschumi Landschaftsarchitekten. Einstimmig war das Preisgericht der Auffassung, dass ihr Projekt in allen Aspekten den gestell­ten Anforderungen am besten gerecht wird. Froelich & Hsu schlagen einen kreuzförmigen Baukörper mit durchgehendem Sheddach vor, welcher die unterschiedlichen Programmteile um eine zentrale Halle herum versammelt und gleichzeitig vielgestaltige Aussenräume offeriert. Die Form erfüllt den Anspruch der Architekten, «ein Schulareal als Ort des Lernens und des spielenden Entdeckens» zu schaffen. Sowohl die klare funktionale Gliederung als auch die orthogonale Geometrie des Neubaus stehen dabei in Bezug zur bestehenden Schulanlage von Hans Brechbühler aus der 50er Jahren. «Im Inneren wie im Äusseren», lobt die Jury, «entwickelt die sorgfältige architektonische Ausformulie­rung eine pavillonartige Qualität, wie sie in so en­ger Nachbarschaft zu den Bauten von Hans Brechbühler besser kaum zur Geltung kommen kann.»