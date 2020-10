Modell des erstrangierten Projekts von Forrer Stieger Architekten

Steigende Fallzahlen auch im Wettbewerbswesen: 185 Teams reichten einen Vorschlag für einen Dreifachkindergarten mit Tagesbetreuung in St.Gallen ein. Forrer Stieger Architekten gewinnen verdient.

Marcel Bächtiger 30.10.2020 17:26

Am letzten offenen Wettbewerb der Stadt St.Gallen, der Tagesbetreuung Hebel, beteiligten sich 117 Architekturbüros. Das war viel. Ein Jahr später, beim eben entschiedenen Wettbewerb für den Dreifachkindergarten und die Tagesbetreuung Iddastrasse, zählen wir 185 Teilnehmer. Das ist sehr viel. Man kann indes nur wiederholen: Gegen die hohen Teilnehmerzahlen, die für die Architekturbüros so frustrierend wie für die Auslober belastend sind, hilft nur eins: mehr offene Wettbewerbe.

Im übrigen – die Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft – hat das offene Verfahren auch dieses Mal einen verdienten Sieger, will heissen: ein überzeugendes Projekt hervorgebracht. Das St. Galler Büro von Forrer Stieger Architekten gewinnt den Wettbewerb mit einer topografisch gestaffelten Anlage aus vier Längskörpern. Ein grösseres zweigeschossiges Volumen beherbergt die Tagesbetreuung, die drei eingeschossigen kleineren Bauten die drei Kindergarteneinheiten. Mit dem vorgeschlagenen Holzfachwerk erhält der Entwurf eine ebenso klare wie leichte Anmutung – im besten Sinn modern. «Insgesamt», schreibt die Jury, «entsteht eine Anlage, die den Ort mit seinen landschaftlichen und städtischen Aspekten sehr eigenständig, Ressourcen schonend und dennoch räumlich grosszügig ergänzt und interpretiert. In der Überlagerung der pragmatisch gerasterten Struktur mit geschickt inszenierten Sichtverbindungen und faszinierenden Lichtsituationen, die aus der Gebäudestaffelung im Gelände abgeleitet sind, entwickelt das Projekt eine spezifische Entwurfslogik, mit der es auf faszinierende Art und Weise gelingt, das Potential von Ort und Programm in Architektur zu übersetzen, ohne künstliche Bilder auf den Ort zu applizieren.» Wir gratulieren.