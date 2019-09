Die pavillonartig materialisierte Tennishalle des TCOB liegt in der durchgrünten Sportanlage Schützenmatte. (Visualisierung: Ponnie Images)

Marcel Bächtiger 11.09.2019 06:49

Wie den lokalen Medien zu entnehmen war, wird das prominenteste Vereinsmitglied des TC Old Boys, Roger Federer, einen «substantiellen Beitrag» an die Erstellung der ersten Basler Tennishalle leisten. Des Rasenkönigs Spende miteingerechnet, stehen für die schlüsselfertige Erstellung der Halle ingesamt sieben Millionen Franken zur Verfügung – gleichwohl ein bescheidenes Budget, dem die Teilnehmer am eingeladenen Gesamtleistungswettbewerb Rechnung tragen mussten. Wie die Jury lobend feststellt, haben die erstrangierten Stich & Oswald mit S+B Baumanagement als Totalunternehmer «die minimalen finanziellen Möglichkeiten maximal ausgeschöpft». Sebastian Stich und Hannes Oswald beantworten unsere drei Fragen. 1. Was ist die Erfindung am Siegerprojekt? Im Tennis sind, im Unterschied zu Mehrfachturnhallen, Stützen zwischen den Spielfeldern möglich. Solche Mittelstützen boten sich an, um die Anforderungen der Struktur an minimierte Durchbiegungen und Schwingungen – auf dem Dach wird...