Am Südufer der Norderelbeneuen entsteht Hamburgs neuer Stadtteil Grasbrook.

Urs Honegger 07.04.2020 14:28

«Der städtebauliche und freiraumplanerische Ideenprozess, den die HafenCity Hamburg GmbH gemeinsam mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und der Behörde für Umwelt und Energie für den neuen Stadtteil Grasbrook am Südufer der Norderelbe ausgelobt hatte, ist abgeschlossen», vermeldet die Ausloberin auf grasbrook.de. Gewonnen hat das Team Herzog & de Meuron und Vogt Landschaftsarchitekten. Den 2. Platz belegen Mandaworks AB aus Stockholm und Karres en Brands RB aus Hilversum, den dritten Preis gewinnen ADEPT ApS aus Kopenhagen und Studio Vulkan Landschaftsarchitektur aus Zürich. Die öffentliche Beteiligung in der Schlussphase und die finale Jury-Sitzung wurden wegen der Corona-Krise in virtueller Form durchgeführt. Der prämierte Entwurf werde nun das städtebauliche und freiraumplanerische Gesamtbild des Stadtteils Grasbrook bestimmen, heisst es weiter. Im neuen Stadtteil Grasbrook am Südufer der Norderelbe entstehen 3'000 Wohnungen, 16'000 Arbeitsplätze sowie Grün- und Freizeitanlagen. Als nächstes werde eine detaillierte Funktions- und Bebauungsplanung erstellt und die architektonische Planung der einzelnen Gebäude vergeben. Erste hochbauliche Maßnahmen könnten 2023 beginnen, schreibt Hafencity Hamburg.