Mit dem Projekt «Buds» gewinnt Angela Deuber den Wettbewerb für ein neues Hochhaus auf dem Krismer-Areal in Baden. Augenfällig sind die namensgebenden Knospen, gewinnend auch das Haus an sich.

Marcel Bächtiger 13.02.2020 17:09

Vor einiger Zeit erlaubten wir uns einen kleinen Scherz und schrieben unter dem Titel Bündner Spezialitäten folgende kurze Glosse: «Noch gibt es keinen etablierten Ausdruck für jenes Architekturelement, das in Valerio Olgiatis Zugang zum Grossen Rat in Chur seinen ersten grossen Auftritt hatte. Man sprach damals von einer Wappenscheibe oder auch von einem Schild, doch damit sind die Eigenschaften nur ungenügend beschrieben. Man müsste hinzufügen, dass das Element in Sichtbeton gegossen wird, etwa zwanzig bis fünfzig Zentimeter dick ist und sich aus einer einfachen Form – meist Kreis, Halbkreis oder Oval – ableitet. Um die skulpturale Erscheinung zu stärken, sollte das Element weiter über ein minimales Auflager verfügen und wenn möglich aus der geometrischen Ordnung des restlichen Bauwerks herausgedreht werden. Die neue Bündner Spezialität wird nicht nur von Valerio Olgiati selbst beherrscht, sondern auch von seinen ehemaligen Schülern: Eben ist eine grosse runde Scheibe...