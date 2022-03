Die Podiumsteilnehmer: Ivo Bösch (Hochparterre Wettbewerbe), David Vogt (stellvertretender Kantonsbaumeister Zürich), Ursula Müller (Amt für Hochbauten Stadt Zürich), Erol Doguoglo (Kantonsbaumeister Thurgau), Philipp Fischer (Enzmann Fischer Architekten)

Marcel Bächtiger 10.03.2022 17:13

Komplexe Welt, komplexe Wettbewerbe? In einer grossen Umfrage fragten wir die Architekturbüros über ihre Meinungen zum Stand des Wettbewerbswesen. Gestern Abend wurden die Resultate diskutiert. Und Forderungen gestellt. 10.03.2022 17:13

Grosser Andrang und engagierte Diskussionen gestern am Städtebaustammtisch im Zollhaus in Zürich: «Wie weiter mit dem Architekturwettbewerb?» lautete die Frage, die offensichtlich zahlreiche Architekturschaffende umtreibt. Oder zumindest interessiert. Denn dem Architekturwettbewerb beziehungsweise dem Wettbewerbswesen geht es besser, als dies die Frage suggeriert, und die Sorgen der Architektinnen und Architekten sind – zur Zeit oder noch? – keine existenziellen. Die grosse Umfrage unter Schweizer Büros, die der gestrigen Podiumsdiskussion vorangegangen war, hatte gezeigt: Eine grosse Mehrheit empfindet das Wettbewerbswesen als gerecht. Dass der Schuh an manchen Stellen dennoch «gewaltig drückt», war die Botschaft von Philippe Fischer, der eine eindrückliche Grafik aus dem Hut zauberte. Eine rot gefärbte Kurve zeigte, wie sich im Büro Enzmann Fischer die durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine Wettbewerbsabgabe in Verlauf der letzten zwanzig Jahre verdreifacht hat. Warum ist da...