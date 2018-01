Lütjens Padmanabhan Architekten gewinnen den selektiven Wettbwerb für den Neubau der Residenz des Schweizer Botschafters in Algier mit einem einprägsamen, grafisch bestimmten Entwurf. Eingeschossig organisiert, versammelt das Projekt private und repräsentative Räume in einer lichten und durchlässigen Struktur. Ein «kaleidoskopischer Gartenpavillon» in den Worten der Architekten, von dessen Dachterrasse aus sich ein weiter Blick aufs Meer bietet. Ein Projekt, das Inspiration aus der Architekturgeschichte schöpfe, meint die Jury, bei genauerer Analyse aber eine «sehr eigenständige, erstaunlich neue und frische Formensprache» offenbare. Der Entwurf sei eine ebenso überzeugende wie überraschende Antwort auf die Frage, wie eine Schweizer Botschafterresidenz heutzutage aussehen könne.



Résidence de l’ambassadeur suisse à Alger