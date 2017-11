Selbstbewusster sternförmiger Auftritt

Es gibt auch Offene Wettbewerbe mit weniger als hundert Teilnehmern. In Naters beispielsweise waren es sage und schreibe bloss 18. Zu entwerfen war das «Zentrum Rund ums Alter», welches mit neuen Wohn- und Betreuungsangeboten den veränderten Bedürfnisse heutiger Senioren Rechnung tragen möchte. Das Zentrum Rund ums Alter bietet künftig 25 Wohnungen an: «Ein Angebot für Senioren, die je nach Wunsch und persönlicher Gesundheit ein individuell angepasstes Dienstleistungspaket in Anspruch nehmen können».

Gewonnen haben die jungen Architekten Stephan Pfeiffer und Diana Zenklusen, deren Projekt sich gemäss Jury sowohl auf städtebaulicher als auch organisatorischer und architektonischer Ebene «durch eine grosse Klarheit» auszeichnet. Neben dem «selbstbewussten, sternförmigen Auftritt», der jede Wohnung in zwei Richtungen blicken lässt, wird insbesondere auch der intelligente Umgang mit dem Kontext gelobt. Zwischen zwei bestehenden Häusern des Seniorenzentrums platziert, gelinge den Verfassern in einem dichten urbanen Gewebe die Schaffung eines «Kurparks» mit Wegen, Wiesen und Bäumen. «Eine empathische Auswahl», schreibt die Jury, «wären doch viele Zentrumsbewohner gerne in den Bergen und in der Natur und ist ihnen dies jetzt oft nicht mehr möglich.»



Zentrum rund ums Alter, Naters