bernath + widmer gewinnen in Baden. Sie bauen die Kantonsschule im Sinne des Masterplans von Fritz Haller zu Ende, verbannen aber alles Unliebsame in den Untergrund.

Hans-Jörg Sauter 01.08.2021 16:08

Stehe ich heute auf dem Bahnhofplatz in Baden, beschleicht mich ein Unbehagen. Nicht täglich, der Alltagsrummel lenkt meist ab. Aber wenn ich Zeit und Musse habe und mir die Dinge genauer anschaue, erkenne ich, wie hier Wesentliches nicht stimmt. Das historische Gebäude der Spanisch-Brötli-Bahn verbirgt nur schwer, dass das Bahnhofsleben nicht mehr hier, sondern ein Geschoss tiefer stattfindet. ‹Metro Shop› im unteren Erdgeschoss, Swissminiature im oberen, ein Neben- und Übereinander der Massstäbe, zahlreiche Friktionen. Das doppelte Erdgeschoss des Bahnhofplatzes zeitigt so einige Probleme (siehe auch: «Das Dach des Anstosses»). Um oben und unten geht es auch bei der Erweiterung der Kantonsschule in Baden. bernath + widmer, die Gewinner des offenen Projektwettbewerbs, lassen die Doppelsporthalle ganz im Untergrund verschwinden. Mit den geforderten Abmessungen von 44 mal 23,5 mal 8 Metern stellte die Halle eine Knacknuss dar, an der sich nicht wenige Büros die Zähne ausgebissen haben. Man k...