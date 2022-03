Reformierte Kirche in Sarnen von 1960 mit frei stehendem Glockenturm, Foyer und Kirchenraum. Sie soll ersetzt werden. (Foto: Dominique Marc Wehrli)

Ivo Bösch 15.03.2022 16:10

Im Anfang war die Begegnung Die kleine reformierte Gemeinde will in Sarnen ihre Kirche neu und grösser bauen. Wie kommt es dazu, wo doch das Religiöse im Rückzug ist? Nach dem Wettbewerb ist die Kirchgemeinde jedenfalls euphorisch. 15.03.2022 16:10

Jürg Rothenbühler benutzt das ‹Ich› nicht, lieber redet er mit ‹Wir›, zumindest wenn es um seine kirchliche Aufgabe in Sarnen geht. Trotzdem, wer etwas über den geplanten Abbruch der reformierten Kirche erfahren will, kommt an ihm als Person nicht vorbei. Als stellvertretender Präsident der Reformierten Kirchgemeinde Obwalden leitet er das Neubauprojekt und bezieht möglichst alle in die Planung mit ein, besonders auch ‹seine› Gemeinde – 70 Personen haben an einem Mitgestaltungsabend teilgenommen. Ihm, der auf alle zugeht, ist es auch zu verdanken, dass die Kirchgemeinde einen Projektwettbewerb im offenen Verfahren für das neue Begegnungszentrum ausgeschrieben hat. Ursprünglich war nur ein selektives Verfahren vorgesehen. Ganz offen Rothenbühler ist ausgebildeter Architekt, und ich lernte ihn am Swiss Public Real Estate Forum 2020 kennen. An dem Kongress betreute er einen Ausstellerstand, denn er leitet beruflich eine Firma namens Premoco System, die in der ganzen Schweiz Ge...