Die beiden neuen Gebäude am Bahnhof Bremgarten: links der Hochbau mit Wohnungen und Café im Erdgeschoss, rechts das Bahnhofsgebäude mit Büros und Kleinwohnungen

Marcel Bächtiger 03.12.2020 17:42

Häuser mit Bahnhof Bremgarten baut einen neuen Bahnhof – oder sind es Wohngebäude? Die Grenzen sind fliessend geworden, wie das Siegerprojekt von Schneider & Schneider Architekten zeigt.

Die Digitalisierung tilgt die kleinen und mittelgrossen Bahnhöfe: Was früher konkrete Orte und Räumlichkeiten brauchte, ist heute unsichtbar geworden. Es geschieht anderswo, verwaltet von Rechnern, deren Standort wir nicht zu kennen brauchen. Für Billette und Fahrplanauskünfte sind keine Schalter mehr nötig, einen Bahnhofsvorsteher gibt es auch nicht mehr, und was am Ende bleibt, ist eigentlich nicht mehr als eine Haltestelle. Trotzdem bekommt Bremgarten einen neuen Bahnhof, wie in den lokalen Zeitungen lesen konnte. Ist das wirklich so? Orientiert man sich am Programm des zur Projektfindung durchgeführten Wettbewerbs, müsste man eher von neuen Wohn- und Bürobauten sprechen, denn was an gebautem Raum unmittelbar dem Bahnhof zugerechnet werden kann, macht einen verschwinden kleinen Teil der Baumasse aus. Erstellt werden dafür – anstelle des heutigen unscheinbaren Bahnhofgebäudes – Büroräume und etwa siebzig Wohnungen. Die Zeichen der Zeit sind also auch in Bremgarten ...