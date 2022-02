Ort, Massstab und Topografie richtig gelesen: 1. Rang von Bollhalder + Eberle

Volker Bienert 01.02.2022 08:17

Gut ist nicht gut genug Erneut ist ein grosser Schulhauswettbewerb in Zürich entschieden. Erneut reüssieren Bollhalder Eberle. Erneut ist die Jury wenig euphorisch. Und erneut sorgt man sich um die Schulhausarchitektur. 01.02.2022 08:17

Das Siegerprojekt überzeugt nicht auf allen Ebenen, ist aber dennoch allen anderen Projekten deutlich überlegen. Ein Büro, dem es gelingt, in der Stadt Zürich dreimal innerhalb weniger Jahre bei grossen offenen Schulhauswettbewerben jeweils die gesamte Konkurrenz hinter sich zu lassen, macht sicher vieles richtig: Schulanlage Thurgauerstrasse ( 2017 nach Überarbeitung, 80 Teilnehmer ), Schulanlage Saatlen ( 2021 nach Überarbeitung, 50 Teilnehmer ) und nun die Schulanlage Triemli und In der Ey ( 2021 ohne Überarbeitung, 42 Teilnehmer ). Keine Standing Ovations Die Grundentscheide beim Städtebau und bei der Wahl der Typologie sowie das Geschick bei der Organisation des Programms deuten auf akribischen Fleiss und grosse Könnerschaft von Bollhalder Eberle hin. In Albisrieden hat kein anderes Projekt den Ort, seinen Massstab und seine Topografie so gut erfasst und so gekonnt zur Grundlage der weiteren entwurflichen Entscheide gemacht wie das Siegerprojekt. Dies nicht ohne Ri...