Bei Hochparterre wird eine Teilzeitstelle frei.

Ivo Bösch 10.03.2022 15:16

Sie schreiben Kommentare und verfassen Hintergrundartikel zum aktuellen Wettbewerbswesen und zur Architekturszene der Schweiz. Zusammen mit einer Gestalterin und einem Redaktionskollegen sind Sie verantwortlich für die Publikation der Fachzeitschrift «Hochparterre Wettbewerbe». Sie schreiben Beiträge für die Website, schmieden Konzepte für Projekte und Veranstaltungen und arbeiten mit an der digitalen Transformation und dem neuen Auftritt von «Hochparterre Wettbewerbe».

Sie haben Architektur studiert und interessieren sich für das Wettbewerbswesen. Sie kennen sich in der Architekturwelt gut aus und scheuen sich nicht, eine eigene Meinung zu vertreten. Sie arbeiten eigenverantwortlich, sind sprachlich stark und haben ein Gespür für relevante Themen und Diskussionen.

Wir bieten eine selbständige Arbeit in einem engagierten Team und die Möglichkeit, sich kritisch in den Architekturdiskurs einzubringen.

Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel, und was am Ende des Jahres übrig bleibt, teilen wir paritätisch auf.