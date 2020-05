Leichter zweigeschossiger Auftritt: der Schultrakt im Siegerprojekt von 3B Architekten

Marcel Bächtiger 15.05.2020 16:18

Gestaltung eines Ensembles 3B Architekten gewinnen den Wettbewerb für die Erweiterung der Schule Altikofen in Ittigen. Dem Projekt gelingt trotz grossem Raumprogramm ein leichter Auftritt. 15.05.2020 16:18

Am Ende war wie so häufig das ausschlaggebend, was am Anfang der entwerferischen Entscheidungen steht: der Städtebau. Dem erstrangierten Projekt von 3B Architekten attestiert die Jury eine «ortsbaulich intelligente Setzung» und die «schlüssige Gestaltung als Ensemble»; dank der hohen Qualität von Aussenräumen und Gebäuden entstehe ein «kongruentes Ganzes». – Um was ging es? In Ittigen, einer Vorortsgemeinde von Bern, die verschiedene Bundesämter sowie den Hauptsitz der Swisscom beheimatet, soll die Primarschulanlage Altikofen erweitert werden. Turnhalle und bestehender Klassentrakt bleiben erhalten, der Spezialtrakt mit Aula aus den frühen Siebziger Jahren hingegen wird abgerissen und macht einem Ersatzneubau mit Klassenräumen, Spezialräumen, einer Tagesschule, einem Lehrerbereich sowie einer Aula Platz. ###Media_2### Im Projekt von 3B Architekten werden aus ehemals drei Gebäuden überraschenderweise vier, weil sie den Ersatzneubau auf zwei Volumen aufteilen: ein langgestre...