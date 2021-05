Das Siegerprojekt Fotos: raumfindung architekten

Ivo Bösch 23.05.2021 15:06

Geschickt gemacht Den Wettbewerb für die Mehrzweckhalle in Grüsch gewinnen «raumfindung architekten» – mit einem Projekt, das alle funktionalen Wünsche erfüllt, aber wenig begeistert. 23.05.2021 15:06

Beat Loosli und sein Büro «raumfindung architekten» machen es mit ihrem Siegerprojekt geschickt. Im Gegensatz zu allen anderen rangierten Projekten organisieren sie die funktionalen Abläufe fast perfekt. Obwohl im Raumprogramm nicht gefordert, schlägt das Gewinnerteam eine Bühne vor, die sich auch auf den Schulhof öffnet. Das haben auch andere Architektinnen und Architekten vorgeschlagen, aber sie legen noch eine mögliche Nutzung in die Bühne: einen Mehrzweckraum mit Tageslicht für Schule und Vereine. Der Haupteingang führt direkt zur Halle oder seitlich in das Foyer. Es lässt sich bei Veranstaltungen auf der Längsseite mit der Halle verbinden. Die angehängte Office-Küche bedient verschiedene Ausgaben in die Halle, ins Foyer oder nach Aussen. Man merkt diesem Team die Erfahrungen an, die es zum Beispiel im 2020 eröffneten Gemeinde- und Kulturzentrum in Mels sammeln konnte. Die Jury fasst das Projekt als ein «intelligent entwickeltes Raum- und Nutzungsdispositiv» zusammen, während sie in den...