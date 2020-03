Modellbild

Marcel Bächtiger 11.03.2020 09:51

Fähigkeit zur Nachahmung und Neuerfindung Auf der Hügelkuppe von Rüschlikon steht ein Schulhaus von Jakob Zweifel in einem Garten von Ernst Cramer. Nach über fünfzig Jahre soll der damals nicht realisierte dritte Trakt gebaut werden. 11.03.2020 09:51

Soppelsa Architekten gewinnen den selektiven Wettbewerb für die Erweiterung der Schulanlage Moos in Rüschlikon. In der Erweiterung sollen sowohl die Tagesbetreuung als auch verschiedene Spezialräume für die Primar- und Sekundarschule Platz finden – eine Aufgabe, die mittlerweile so vertraut ist wie der Anlass (steigende Schülerzahlen und veränderte Anforderungen an Unterricht und Betreuung). Doch weist der Wettbewerb in Rüschlikon einige Besonderheiten auf, die ihn von vergleichbaren Programmen unterscheidet und zur Folge hat, dass erprobte Lösungen nicht tel quel übertragen werden konnten. Zu nennen ist einereits der Umstand, dass sowohl Sekundar- wie Primarschule Räume im Erweiterungsbau beanspruchen, diese aber möglichst nicht miteinander in Berührung kommen, ergo unabhängig erschlossen werden sollen; zusätzlich soll auch die von den Primarschülern genutzte Tagesbetreuung einen eigenen ebenerdigen Zugang bekommen. Neben die funktionalen Aspekte ...