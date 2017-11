Einfach, zeitlos, sogar lokal

Der Genfer Architekt Pierre-Alain Dupraz und sein portugiesischer Kollege Goncalvo Byrne haben den Wettbewerb für den Bau der «Cité de la Musique» in Genf gewonnen. Sie konnten sich gegen 17 Teams durchsetzen, darunter Global Players wie Norman Foster, Renzo Piano, Kengo Kuma oder das Office for Metropolitan. Die «Cité de la Musique» soll Platz bieten für einen grossen Konzertsaal mit 1750 Plätzen sowie drei kleinere Säle, die vom «Orchestre de la Suisse Romande» (OSR) benutzt werden, dazu gesellen sich Unterrichtsräume für 515 Studierende, 190 Professoren und 40 Mitarbeiter der Genfer Musikhochschule, ein Restaurant, eine Bibliothek usw. usf.

Das prämierte Projekt von Dupraz und Byrne füge sich subtil und feinfühlig in den Kontext ein, schreibt die Jury. Zwei sich verschneidende Baukörper mit geschwungenen Dächern beschreiben die beiden Programmteile: Im vorderen, zum Place des Nations orientierten Volumen, finden sich die öffentlichen Räume, im hinteren ist die Musikhochschule untergebracht. Trotz seiner starken Form, so die Jury, zeichne sich das Projekt durch eine «grosse Bescheidenheit» aus: es sei so präzise geformt, dass es sich in keinem Moment nachteilig auf den umgebenden Stadtraum oder die benachbarten Gebäude auswirke. Offenbar wollte man kein Spektakel: die «simplicité intemporelle» des Siegerprojekts, so steht zu lesen, sei von der Jury als grosse Qualität erachtet worden. Ausgefallenere Ideen wie diejenige von BIG oder OMA schafften es nicht nach ganz vorne.