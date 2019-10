Gesamtansicht mit dem UBS-Komplex unten rechts und dem Flusslauf der Glatt rechts. Fotos: Sou Fujimoto Atelier Paris

Werner Huber 31.10.2019 17:16

Ein grosses Areal – 26’400 Quadratmeter auf Opfiker, 14’200 Quadratmeter auf Rümlanger Boden – hat die Coop Genossenschaft vom Kanton Zürich im Baurecht übernommen. Am Dienstag, 29. Oktober, hat Coop das Ergebnis eines zweistufigen Wettbewerbsverfahrens präsentiert. Als Gewinner ging das Projekt des Architekturbüros Sou Fujimoto in Tokio und Paris hervor. Der regionale Richtplan sieht hier eine «verkehrserzeugende Einrichtung» VE vor. Doch Coop will kein Einkaufszentrum und auch keinen Fachmarkt bauen. Die Genossenschaft möchte mit dem Projekt ‹Meet› einen «Ort der Begegnung, des Sports, der Erholung, der Verpflegung, der Bildung, der Kultur, des Einkaufs und der Entschleunigung» realisieren, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Ein ausführlicher Bericht folgt

«Modern life demands, and is waiting for, a new kind of plan, both for the house and the city.» Dieses Zitat aus Le Corbusiers ‹Vers une architecture›, hier in der griffigen englischen Form, begleitete dabei die Planungsteams und das Beurteilungsgremium. Dieser Prozess und das Ergebnis werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich vorstellen.