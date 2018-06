Ein digitaler Studienauftrag

Wie das Immobilienunternehmen Halter mitteilt, ist der Architekturwettbewerb für die Umnutzung des Industrieareals vanBaerle in Münchenstein abgeschlossen. Zum zweistufigen Verfahren waren acht Teams eingeladen. Jessenvollenweider und Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten gewinnen die städtebauliche erste Stufe und damit (in einer Art belohnendem Automatismus) auch das Baufeld A. Die restlichen drei Baufelder wurden in einer zweiten Stufe wiederum in Konkurrenz bearbeitet und gingen an HHF Architekten sowie GWJ Architektur. Zumindest in der oberflächlichen Betrachtung ist das Verfahren aufsehenerregender als das Resultat: es handelte sich um einen konsequent digital durchgeführten Studienauftrag, es gab kein Papier, kein Gipsmodell, nur virtuelle Realitäten. Dass in einem etablierten zweistufigen Verfahren der Städtebau nun «Phase Development» und die Ausarbeitung architektonischer Teilprojekte «Phase Design» heisst, verbuchen wir unter des Kaisers neue Kleider. Doch ist es durchaus möglich, dass in digitalen Verfahren mit 3D-Modell und Augmented Reality die Zukunft des Architetkurwettbewerbs liegt. In der August-Ausgabe von Hochparterre wird Urs Honegger die neuen digitalen Wettbewerbsverfahren genauer unter die Lupe nehmen.