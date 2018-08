Fassade Süd

Eigenwilliger Bau

Das «Raumbureau» von Rolf Jenni und Tom Weiss gewinnt den Offenen Wettbewerb für die Schulanlage in Tavannes. Die Architekten beantworten unsere drei Fragen.

Marcel Bächtiger 17.08.2018 13:08

In Zusammenarbeit mit der Landschaftsarchitektin Caroline Riede gewinnt das Zürcher «Raumbureau» von Rolf Jenni und Tom Weiss den Offenen Wettbewerb für eine Tagesschule und einen Kindergarten in der Gemeinde Tavannes im Berner Jura. Ihr Entwurf konnte sich gegen 74 weitere Eingaben durchsetzen. Es handle sich um jenes Projekt, das am besten mit der ISOS-inventarisierten Umgebung umzugehen wisse, befand die Jury: die präzise Geste des vorgeschlagenen Neubaus werte den Kontext auf und verleihe ihm eine neue Dimension. Die prämierten Architekten beantworten unsere drei Fragen. ###Media_2### 1. Was ist die Erfindung am Siegerprojekt? Die Schulanlage hat ihren Ursprung in der Planung einer Uhrmachersiedlung vor circa 100 Jahren. Über die Jahre wurde die Schule mit einem halben Dutzend Erweiterungs- und Neubauten ergänzt. Der geplante Neubau rückt durch seine Lage und Orientierung die Anlage als Ganzes wieder ins Zentrum und etabliert die Lesart einer Schulanlage, in der stattliche Ei...