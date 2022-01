Der Ersatzneubau schliesst an die geschützten Holzbauten des Strandbades an, die Platane am Ufer kann erhalten bleiben.

Dramaturgische Erlebnisse am Lido

Beim Strandbad Lido in Weggis soll ein neues Hallenbad erstellt werden. Marques Architekten finden einen gelassenen Weg, die denkmalgeschützte Badeanlage weiterzubauen.

Marcel Bächtiger 07.01.2022 17:17