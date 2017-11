Die Zukunft von SRF (oder wie sie sein sollte)

Grosse (oder sagen wir in diesem Fall: beunruhigende) Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Hört man von einem Projekt namens «SRF next», denkt man gleich an die No-Billag-Initiative vom 4. März 2018. Dabei handelt es sich um einen Studienauftrag, der den Ersatz des bisherigen Studiogebäudes («Studio 1») in Leutschenbach zum Thema hat. Ein interessante Aufgabe mit einem interessanten Teilnehmerfeld, aber weil das einzige relevante Thema im Moment die Gebühren und ihre Verwendung zu sein scheinen, vermeldet die SRF-Medienstelle den entschiedenen Studienauftrag mit folgender Headline: «Neubau am SRF-Standort Zürich Leutschenbach soll Betriebskosten nachhaltig senken». Wir fügen an, dass mit dem Entwurf von Durisch Nolli ein schönes und viel versprechendes Projekt gewonnen hat. Ein ausführlicher Bericht zum Studienauftrag folgt in hochparterre.wettbewerbe.