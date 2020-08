Ivo Bösch 01.08.2020 10:08

Die Geschichte des Investorenwettbewerbs ist noch nicht geschrieben, vermutlich hat aber Dornach 2001 den ersten der Art in der Schweiz ausgeschrieben. Das ist erstaunlicherweise noch keine 20 Jahre her. Er lag in der Luft, sagt der damalige Wettbewerbsbegleiter Heinrich Schachenmann. Die öffentliche Hand hatte kein Geld, konnte oder wollte nicht selbst bauen, aber trotzdem Einfluss auf die Projekte ausüben. In Dornach besass die Gemeinde mehrere Bauparzellen im Zentrum. Auf diesem kleinen Nepomuk-Areal, damals ein unattraktiver Parkplatz neben historischen, teils geschützten Häusern, plante sie eine öffentliche Einstellhalle. Das Oberirdische aber wollte sie einem Privaten überlassen, genauso die Entscheidung, ob Läden, Büros, Wohnungen oder gar ein Hotel zu bauen seien. Architekt und Raumplaner Schachenmann erfand das neue Verfahren. Das grösste Problem: Investoren, die sich auch als Projektentwickler verstanden, waren damals noch rar. Denn die goldenen Zeiten der Generalunternehmer sollten er...