Holzmodell des Perimeters mit dem Siegerprojekt von pool Architekten

Gegenüber der Klosteranlage in Einsiedeln entstehen ein neuer Verwaltungsbau, ein Pfarreizentrum und zwei Wohnhäuser. Der Entwurf von pool Architekten ist räumlich fabelhaft, aber im Ausdruck etwas fad geraten.

Marcel Bächtiger 14.01.2021 16:18

Das «Einsiedlerhof» genannte Gebäude befindet sich zwar an prominenter Lage, aber schon lange in schlechtem Zustand. Das früher dem Kloster Einsiedeln zugehörige Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert gilt nach zahlreichen Umnutzungen und nur notwendigsten Unterhaltsarbeiten als nicht mehr sanierungsfähig. Die Lücke in der repräsentativen Häuserfront gegenüber der barocken Klosteranlage soll eine neue Überbauung schliessen, darin enthalten ein neues Verwaltungszentrum des Bezirks Einsiedeln, ein neues Pfarreiheim für die Römisch-katholische Kirchgemeinde Einsiedeln sowie ein privates Wohn- und Gewerbehaus. Wirtschaftliche Überlegungen führten die Auslober zum Instrument des Investorenwettbewerbs, wobei der Investor sowohl ein Erstellungsangebot (für Verwaltungszentrum und Pfarreizentrum) als auch ein Kaufangebot (für das Teilareal mit Wohnnutzung) zu unterbreiten hatte. Mit der Problematik des Investorenwettbewerbs beschäftigten wir uns kürzlich im Hochpart...