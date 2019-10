Visualisierung

Rekordverdächtige 143 Teams beteiligten sich am Wettbewerb für das Strandbad in St. Margrethen. Gewonnen hat das junge Büro von Nicole Baumgartner und Michèle Bär. Hier beantworten sie unsere drei Fragen.

Marcel Bächtiger 04.10.2019 16:44

Der Wettbewerb für das Strandbad Bruggerhorn in St. Margrethen gelangte zu zweifelhafter Berühmtheit, weil die Begehung im letzten November zu einen beispiellosen Auflauf interessierter Architektinnen und Architekten führte – Symptom und Folge der Malaise im Schweizerischen Wettbewerbswesen, wo die offenen Verfahren immer rarer werden, während die selektiven Verfahren trotz fehlender Berechtigung zum Normalfall geworden sind (wir berichteten). Von der schieren Masse an Konkurrenten liessen sich nicht wenige entmutigen, trotzdem erreichte die Anzahl eingereichter Projektvorschläge mit 143 Beiträgen eine rekorverdächtige Höhe. Die Gewinnwahrscheinlichkeit war also ausgesprochen gering, die Aufgabe hingegen attraktiv, weshalb sich unter den rangierten Projekten auch einige bekannte Namen finden, nämlich Andy Senn (2. Rang), horisberger wagen architekten mit stehrenberger architektur (3. Rang), kit architects (4. Rang) oder Furrer Jud Architekten (...