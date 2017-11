BSA ruft zum Boykott auf

Wie auf der Website der Ortsgruppe Ostschweiz des honorablen Bundes Schweizer Architekten (BSA) zu lesen ist, ergeht ein dringender Boykottaufruf an alle Kolleginnen und Kollegen, sich nicht am Planerwahlverfahren zum Umbau des Kornhauses Rorschach zu beteiligen. Thomas K. Keller, Obmann des BSA Ostschweiz, spricht von einem «absoluten Armutszeugnis».

Im offenen «Rundschreiben an unsere geschätzten Mitglieder» kritisieren Keller und der Vorstand des BSA Ostschweiz zuvorderst die rudimentär formulierte Aufgabenstellung und die ungenügende Zusammenstellung des Beurteilungsgremiums: «Die Ausschreibung wird der Bedeutung des Kornhauses und der Komplexität der Bauaufgabe auf keinerlei Weise gerecht. […] Die Grundlagen für die Offertstellung sind so ungenau, dass die Honorarofferte für das gesamte Planerteam (Architektur, Bauingenieur, Haustechnik, etc.) zu einem absoluten Blindflug wird. Mit solcherart Ausschreibungen wird den Bauherrschaften auf unverantwortliche Weise suggeriert, eine Machbarkeitsstudie habe schon alle Probleme gelöst und es bedürfe nur noch eines effizienten Umsetzungteams, das bitte nur noch optimiere, aber ja keine Fragen mehr stelle.»