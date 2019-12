Situationsmodell

Beim Studienauftrag für den Neubau der Arbeits- und Wohngemeinschaft Borna in Rothrist kann das Nachwuchsteam von Malte Kloes Architekten die Jury überzeugen. Warum, lesen Sie in unseren "Drei Fragen".

Marcel Bächtiger 04.12.2019 11:44

Die Arbeits- und Wohngemeinschaft Borna in Rothrist bietet Menschen mit Beinträchtigung Wohnformen zum selbstbestimmten Leben sowie abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten. Die aus dem Jahr 1978 stammenden, sanierungsbedürftigen Gebäude für Wohnheim und Werkstätten sollen nun durch einen Neubau ersetzt werden. Den Studienauftrag mit Präqualifikation gewann das als Nachwuchsteam geladene Architekturbüro von Malte Kloes. Das Projekt gebe auf die verschiedenen Anforderungen «einfache und äusserst schlüssige Antworten», lobt die Jury. «Bei vertiefter Betrachtung wird klar, dass diese Einfachheit durch die feine Austarierung des gesamten Systems erreicht wurde und zu einer bestechenden Eleganz und Robustheit führt.» Hier beantwortet Malte Kloes unsere drei Fragen. 1. Was ist die Erfindung am Siegerprojekt? Der Studienauftrag beinhaltete den Entwurf zweier Nutzungseinheiten: eines grossen, flexiblen Werkstattgebäudes und eines Wohnheims für Menschen mit Beeinträchtigung für 48 Bewohner. Di...