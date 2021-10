Man schaue auf diesen Plan: Grundriss des 3. Obergeschosses mit bestehendem Union-Gebäude ( links ) und neuem Bibliotheksbau ( rechts ). (Siegerprojekt von Staab Architekten, Berlin)

Marcel Bächtiger 15.10.2021 17:16

Auf den zweiten Blick Visualisierungen sind unerbittlich: Der Blick registriert das Bild, und im selben Augenblick festigt sich ein Urteil – ob es dem Projekt gerecht wird? 15.10.2021 17:16

Der fotorealistische Ansatz hat sich als Standard der Architekturvisualisierung weitgehend durchgesetzt. Warum eigentlich? Wahrscheinlich weil er die Wahrnehmung kaum herausfordert. In der Tat funktioniert die fotorealistische Visualisierung wie eine Fotografie, die wiederum das alltäglichste und verbreitetste Mittel der Wirklichkeitsabbildung ist und die äussere Welt täuschend echt wiedergibt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Auch architektonische Laien wissen intuitiv, wie ein solches Bild zu lesen und zu verstehen ist. Sie wissen, was die Visualisierung ihnen mitteilt. Sie wissen: So wird das einmal aussehen. Architekturprojekte ohne Bilder sind entsprechend rar geworden. Hat das Architekturbüro XY den Wettbewerb XYZ gewonnen, reichen die Medien eine Visualisierung des Projekts herum, anderes ist kaum mehr vorstellbar. Wie sieht das prämierte Projekt aus? Diese Frage will eine schnelle Antwort. Die Probleme folgen auf dem Fuss: Man kann in einem solchen Architekturbild dank hohem Detaillierungsgr...