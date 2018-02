Anstelle eines Bahnhofs ein Quartier

Südwestlich der Kernstadt von Burgdorf, direkt an der Bahnlinie Richtung Thun, befindet sich das Areal Steinhof. Der dortige kleine Bahnhof mit demselben Namen wird von der BLS aus betrieblichen Gründen um rund 150 Meter in Richtung Südosten verschoben, was Anlass gibt, das Bahnareal und die angrenzenden Grundstücke neu zu denken. In Zusammenarbeit mit der Stadt Burgdorf haben die drei Grundeigentümer (BLS Immobilien AG, Bonainvest AG und Selvam GmbH) eine Testplanung durchgeführt, die zum Ziel hat, «das Areal in seiner Bedeutung zu erfassen und dafür eine Identität zu entwerfen», sowie «Nutzungsprofile für das Gesamtareal zu entwicklen». Entstehen soll «eine urbane Überbauung für Wohn- und Geschäftsflächen». Gewonnen hat das Testplanungsverfahren die Arbeitsgemeinschaft von team k und rollimarchini, welche das Projekt auch realisieren wird.