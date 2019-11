Das neue Restaurant Caumasee: Aussenbild von Corinna Menns prämierten Projekt

Marcel Bächtiger 22.11.2019 14:56

Adäquate Zeichenhaftigkeit Corinna Menn gewinnt den Wettbewerb für das Restaurant Caumasee mit einem ebenso ansprechenden wie vernünftigen Vorschlag. Fragen wirft indes das Verfahren eines «Projektwettbewerbs auf Einladung» auf. Marcel Bächtiger 22.11.2019 14:56

«Das Projekt», heisst es im letzten Satz des Juryberichts zum Entwurf von Corinna Menn, «stärkt die Lesbarkeit und Adresse des Ortes und stellt trotz der Zeichenhaftigkeit des neuen Gebäudes eine adäquate Massstäblichkeit in diesem speziellen Kontext dar.» Man darf diese Wertung wohl auch in Bezug auf ein früheres Projekt für ein neues Restaurant am Caumasee lesen, namentlich Valerio Olgiatis mittlerweile zwanzig Jahre alten Entwurf einer weissen Betonskulptur, die bei hohem Pegelstand im Sommer von Wasser umspült gewesen wäre, im Winter hingegen wie ein massiger Fels am Ufer gestanden hätte. Die Realisierung des in der Fachwelt ehrfürchtig herumgereichten Projekts scheiterte allerdings an Unwillen der Stimmbürger. Das gleiche Schicksal erlitt einige Jahre später auch ein zweites Restaurantprojekt von Jüngling Hagmann Architekten, die in der Folge immerhin die Badeanlagen erneuern durften. ###Media_2### Den dritten Anlauf nimmt nun also Corinna Menn, deren Entwurf zwar nicht kleiner a...