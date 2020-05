Verglaste Laube zum Hof als Bindeglied zwischen Alt und Neu

Als Nachwuchsteam geladen, gewinnen Bischof Föhn Architekten den Wettbewerb für die Erweiterung der heilpädagogischen Rafaelschule am Zürichberg. Stephan Bischof und Norbert Föhn beantworten unsere drei Fragen.

Marcel Bächtiger 20.05.2020 09:14

Die Rafaelschule ist eine kantonal anerkannte heilpädagogische Sonderschule, die von einer privaten Stiftung getragen wird. Seit vierzig Jahren ist sie am Zürichberg in einem stattlichen Wohnhaus aus dem Jahr 1930 untergebracht. Schüler und Lehrpersonen schätzen das wohnliche Ambiente und den grossen Garten, weshalb sich die Stiftung entschieden hat, den kantonalen Auflagen bezüglich Raumgrössen mit einer baulichen Erweiterung und einem Umbau des Bestands vor Ort zu begegnen. Konkret soll die Geschossfläche bei gleichbleibender Schülerzahl von heute 1200 auf etwa 2000 Quadratmeter vergrössert werden, es braucht hindernisfreie und brandschutzkonforme Erschliessungsflächen, Lifte, breitere Korridore sowie Garderobennischen ausserhalb des Fluchtwegbereichs. Für den selektiven Wettbewerb haben sich 46 Teams beworden, mitmachen durften zehn. Mit Bischof Föhn Architekten (in Zusammenarbeit mit Linea landscape architecture) hat sich eines der beiden Nachwuchsteam durchgesetzt. Die Jury a...