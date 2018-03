Achtung: ein Trompe-l’œil

Die «Schulanlage im Grentschel» in Lyss soll wegen Platzmangels und neuen pädagogischen Zielen (Tagesschule) erweitert werden. Zum bestehenden Schulgebäude und der Aula kommen weitere Unterrichtsräume, eine Bibliothek sowie Räumlichkeiten für die Tagesschule dazu. Den selektiven Wettbewerb konnte das Luzerner Büro «Ahaa» (Atelier für Architektur, Andreas Heierle) für sich entscheiden. Der Vorschlag ist vor allem städtebaulich interessant: Heierle baut zum einen an die bestehende Aula an und schlägt zum anderen einen solitären Neubau für die Schulräume vor. Altes und neues Schulgebäude fassen so die vergrösserte Aula, die nun – ergänzt um Bibliothek und Tagesschule – das Herz der Anlage bildet.

Die Jury begrüsst nicht nur das neue gemeinschaftliche Schulzentrum, sondern auch die verschiedenartigen Aussenräume zwischen den Bauten: aus dem Schulareal werde «ein stimmiges Ensemble». Überzeugen konnten des weiteren «die innenräumlichen Qualitäten, die Raumaufteilung, sowie die flexible Nutzbarkeit der Räume». Auch finanziell liegt der Vorschlag im unteren Drittel der geprüften Projekte. Was an der Fassade aufwändig erscheint, ist nämlich bloss ein Trompe-l’œil: Unterschiedliche Betonoberflächen sollen den Eindruck von Tiefe erwecken.