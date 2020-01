Situationsmodell mit neuer Turnhalle, Aussenplatz und neuem Schulgebäude links im Bild

Till Lensing gewinnt den offenen Wettbewerb für die Erweiterung des Gymnasiums Hofwil in Münchenbuchsee. Die Jury lobt Konzept und Städtebau, aber zweifelt an der Architektur.

Marcel Bächtiger 31.01.2020 11:15

Seltsamerweise beteiligten sich am Wettbewerb für die Erweiterung des Gymnasiums Hofwil in Münchenbuchsee nur 15 Teams, was angesichts der anhaltenden Angebotsknappheit bei offenen Wettbewerben doch erstaunlich wenig ist. In die Auschreibung hatte das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) allerdings eine Hürde eingebaut, die eine gewisse Berufserfahrung sowie ein profesionelles Netzwerk voraussetzte: Für die Bearbeitung der «komplexen Wettbewerbsaufgabe» war die Bildung eines Generalplanerteam verlangt, das neben dem Architekten als Generalplaner zwingend einen (Holz-)Bauingenieur, einen Landschaftsarchitekten sowie einen Fachingenieur Gebäudetechnik umfassen musste. Weiterbauen im schützenswerten Ortsbild Die Aufgabenstellung war derweil so klassisch wie reizvoll: Das Gymnasium Hofwil, untergebracht in den stattlichen historischen Gebäuden des gleichnamigen Weilers oberhalb Münchenbuchsees, sollte um zusätzliche Schulräume, eine Mediothek sowie eine neue Turnhalle erweitert ...