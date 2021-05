Die Geschichte der Wettbewerbsordnung ist ein jahrzentelanges Gezerre. Fotos: Lina Müller

Ivo Bösch 12.05.2021 00:01

68 Jahre Geschichte des Wettbewerbs Klaus Fischli hat eine Forschungsarbeit zur Geschichte der Wettbewerbsordnung verfasst. Sie ist hier auf Hochparterre.ch veröffentlicht. 12.05.2021 00:01

Selbst Fachleute staunen, wenn sie Klaus Fischlis «Geschichte der schweizerischen Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe» lesen. Der spröde Titel lässt zwar keinen Krimi erwarten, aber trotzdem: Es war ein Kampf, ein Hin und Her, ein jahrzehntelanges Gezerre innerhalb der Fachverbände, aber auch zwischen Bauherren, Kantonsbaumeistern, Architekten und Bauingenieuren. Endlose Diskussionen führten zur heutigen Wettbewerbsordnung. Der Architekt Fischli arbeitete von 1982 bis 2006 auf dem Generalsekretariat des SIAs, davon war er 11 Jahre für den Wettbewerb zuständig. Er kennt also die Mechanismen im Verein und hat Revisionen der Wettbewerbsordnung miterlebt und begleitet. Zwar fasst er auf zwei Seiten die ersten Jahre kurz zusammen, geht also sogar ins 19. Jahrhundert zurück, aber seine Analyse startet erst 1941 und endet 2009 mit dem Abschluss der bisher letzten Revision der Ordnung SIA 142. Seine Geschichte ist Teil eines bisher nicht veröffentlichten und abgeschlossenen Projekts der Sti...